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Литва заморозила понад 85 млн євро російських і білоруських активів

"Європейська правда"Середа, 28 грудня 2022, 18:56

У межах виконання санкцій Європейського Союзу, запроваджених у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, Литва заморозила російські та білоруські активи загальною вартістю понад 85 мільйонів євро.

Такі дані навело в середу міністерство внутрішніх справ Литви з посиланням на Службу розслідувань фінансових злочинів країни, передає "Європейська правда".

Станом на 20 грудня 2022 року в Литві було заблоковано 77,883 мільйона євро дев’яти юридичних осіб із Росії, що потрапили під санкції, а також 9,457 мільйона доларів, що належать шістьом юридичним та одній фізичній особі з Білорусі.

Служба розслідувань фінансових злочинів Литви займається запобіганням та розслідуванням злочинів у фінансовій сфері, зокрема відмиванню грошей, незаконному використанню коштів ЄС, "податкових скруток" і шахрайства з використанням цифрових активів.

У листопаді повідомлялось, що на тлі російського вторгнення в Україну Європейський Союз загалом заморозив російських активів на суму 68 мільярдів євро.

Крім того, як відомо, Брюссель разом із партнерами розробить план конфіскації заморожених російських активів, щоб потім передати їх на відбудову України та для компенсації збитків, завданих війною РФ.

Теми: ЛитвагрошіБілорусьРосія
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