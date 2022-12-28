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Литва заморозила более 85 млн евро российских и белорусских активов

"Европейская правда"Среда, 28 декабря 2022, 17:56

В рамках выполнения санкций Европейского Союза, введенных в связи с полномасштабным вторжением России в Украину, Литва заморозила российские и белорусские активы общей стоимостью более 85 миллионов евро.

Такие данные привело в среду министерство внутренних дел Литвы со ссылкой на Службу расследований финансовых преступлений страны, передает "Европейская правда".

По состоянию на 20 декабря 2022 года в Литве было заблокировано 77,883 миллиона евро девяти юридических лиц из России, попавших под санкции, а также 9,457 миллиона долларов, принадлежащих шести юридическим и одному физическому лицу из Беларуси.

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Служба расследований финансовых преступлений Литвы занимается предотвращением и расследованием преступлений в финансовой сфере, в частности отмыванию денег, незаконному использованию средств ЕС, "налоговых скруток" и мошенничества с использованием цифровых активов.

В ноябре сообщалось, что на фоне российского вторжения в Украину Европейский Союз в целом заморозил российских активов на сумму 68 миллиардов евро.

Кроме того, как известно, Брюссель вместе с партнерами разработает план конфискации замороженных российских активов, чтобы потом передать их на восстановление Украины и для компенсации ущерба, нанесенного войной РФ.

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Темы: ЛитваденьгиБеларусьРосcия
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