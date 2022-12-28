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Вучич закликав сербів на півночі Косова розбирати барикади: отримав усі гарантії

"Європейська правда"Середа, 28 грудня 2022, 19:37
ВУЧИЧ, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Сербії Александар Вучич у середу закликав сербів на півночі Косова припинити блокаду й розбирати барикади після того, як, на його переконання, отримав усі необхідні гарантії від західних країн.

Про це оголосив директор Управління у справах Косово і Метохії (так Косово називають у Сербії) сербського уряду Петар Петкович, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

Петкович заявив, що Белград отримав від Європейського Союзу та Сполучених Штатів "надійні гарантії".

За його словами, йдеться про звільнення серба-поліцейського Деяна Пантіча з-під варти, запевнення у відсутності списків косовських сербів, яких Приштина має намір арештувати, а також гарантії від миротворчих сил НАТО KFOR, що сили безпеки Косова не зможуть заходити в північні муніципалітети без їхньої попередньої згоди.

"Він попрохав наших сербів прибрати барикади. Вони сказали, що довіряють тільки йому, а не (прем’єр-міністру Косова) Альбіну Курті, й він сказав їм повернутись на північ Косова й представити ці гарантії людям", – сказав Петкович.

Нагадаємо, останнє загострення в Косові почалось після того, як просербська партія оголосила бойкот органам влади в чотирьох північних муніципалітетах. Після цього в муніципалітети зайшли косовські поліцейські, й там були призначені повторні вибори на грудень 2022 року.

Зрештою, після тиску США та Європейського Союзу, а також загострення на півночі Косова Приштина погодилась відтермінувати дострокові вибори до весни. На цьому тлі косовські серби почали зводити барикади на півночі частково визнаної країни.

ВІДЕО ДНЯ

В останні дні серби на півночі Косова зводять барикади, зокрема й у центрі Митровиці.

Більше про останні події в Косові читайте тут: Сербія йде ва-банк: чому ультиматум Заходу може мати несподівані наслідки для союзника РФ.

Теми: СербіяКосово
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