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Вучич призвал сербов на севере Косово разбирать баррикады: получил все гарантии

"Европейская правда"Среда, 28 декабря 2022, 19:37
ВУЧИЧ, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Сербии Александар Вучич в среду призвал сербов на севере Косово прекратить блокаду и разбирать баррикады после того, как, по его убеждению, получил все необходимые гарантии от западных стран.

Об этом объявил директор Управления по делам Косово и Метохии (так Косово называют в Сербии) сербского правительства Петар Петкович, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

Петкович заявил, что Белград получил от Европейского Союза и Соединенных Штатов "надежные гарантии".

По его словам, речь идет об освобождении серба-полицейского Деяна Пантича из-под стражи, заверения в отсутствии списков косовских сербов, которых Приштина намерена арестовать, а также гарантии от миротворческих сил НАТО KFOR, что силы безопасности Косово не смогут заходить в северные муниципалитеты без их предварительного согласия.

"Он попросил наших сербов убрать баррикады. Они сказали, что доверяют только ему, а не (премьер-министру Косово) Альбину Курти, и он сказал им вернуться на север Косово и представить эти гарантии людям", - сказал Петкович.

Напомним, последнее обострение в Косово началось после того, как просербская партия объявила бойкот органам власти в четырех северных муниципалитетах. После этого в муниципалитеты зашли косовские полицейские, и там были назначены повторные выборы на декабрь 2022 года.

В конце концов, после давления США и Европейского Союза, а также обострения на севере Косово Приштина согласилась отсрочить досрочные выборы до весны. На этом фоне косовские сербы начали возводить баррикады на севере частично признанной страны.

ВИДЕО ДНЯ

В последние дни сербы на севере Косово возводят баррикады, в том числе и в центре Митровицы.

Больше о последних событиях в Косово читайте здесь: Сербия идет ва-банк: почему ультиматум Запада может иметь неожиданные последствия для союзника РФ.

Темы: СербияКосово
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