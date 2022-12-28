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Пограничники сообщили, сколько российских войск в Беларуси

Евгений КизиловСреда, 28 декабря 2022, 18:59
Пограничники сообщили, сколько российских войск в Беларуси
сергей дейнеко, фото мвд

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко сообщил, что на данный момент Россия собрала в Беларуси группировку войск количеством 10 200 человек и что этого количества для наступления на Украину недостаточно.

Источник: Дейнеко в эфире национального телемарафона в среду

Прямая речь: "Та группировка, которая есть у вооруженных сил Российской Федерации (в Беларуси - УП), это около 10 200 военнослужащих, она не может выполнить задачу по повторному наступлению на территорию нашего государства".

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Детали: По словам главного пограничника, ежедневно и разведка, и ГПСУ, и оперативно-розыскные подразделения мониторят обстановку на территории Беларуси, им также помогают "негласные помощники". Все они сообщают, что "реальных возможностей" для наступления у врага нет.

Темы: БеларусьРосcиявойнаграница
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