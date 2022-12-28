"Йдуть люди, а танки позаду": окупант скаржиться, що керівництво не шкодує мобілізованих

У новому перехопленні розвідки окупант розповідає, що російське командування попереду в наступ відправляє солдатів, а за ними уже рухається техніка.

Джерело: головне управління розвідки

Пряма мова: "Не танки попереду йдуть, а люди позаду, а йдуть люди, а танки позаду. Тут немає регулярних військ, тут ми одні мобілізовані".

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Деталі: За словами окупанта, російські військові приховують свої втрати. Також він розповів про випадки "френдлі фаєр" серед російських військових.

Зокрема, він розповів, як російський танк вистрелив по окупантам і з 30 солдат лишилося 13.

За словами загарбника, під час боїв росіяни часто тікають, залишаючи напризволяще своїх "побратимів".