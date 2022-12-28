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"Идут люди, а танки позади": оккупант жалуется, что руководство не жалеет мобилизованных

Алена МазуренкоСреда, 28 декабря 2022, 20:09
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В новом перехвате разведки оккупант рассказывает, что российское командование впереди в наступление отправляет солдат, а за ними уже движется техника.

Источник: главное управление разведки 

Прямая речь: "Не танки впереди идут, а люди позади, а идут люди, а танки позади. Здесь нет регулярных войск, здесь мы одни мобилизованные".

Детали: По словам оккупанта, российские военные скрывают свои потери. Также он рассказал о случаях "френдли фаер" среди российских военных.

В частности, он рассказал, как российский танк выстрелил по оккупантам и из 30 солдат осталось 13.

 

По словам захватчика, во время боев россияне часто убегают, оставляя на произвол судьбы своих "собратьев".

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Темы: разведкавойнаРосcия
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