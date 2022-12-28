Міністр оборони Франції в Києві обговорив плани військової допомоги Україні на 2023 рік

У середу міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню здійснив перший візит до Києва, де зустрівся з українським візаві Олексієм Резніковим і президентом Володимиром Зеленським для обговорення військових потреб України.

Про це Лекорню розповів на спільній пресконференції з Резніковим, передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За його словами, президенти України та Франції раніше домовились внести пропозиції на січень 2023 року, щоб "переглянути спільний порядок денний" щодо французької військової підтримки. Із українським колегою Лекорню обговорив "тактичну і стратегічну ситуацію" на полі бою в Україні та "потреби української армії на найближчі тижні".

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Крім того, глава французького Міноборони нагадав про створений Парижем інноваційний фонд у розмірі 200 мільйонів євро, який дозволяє Україні закуповувати обладнання безпосередньо у французьких виробників відповідно до пріоритетів Києва в протистоянні російській армії.

Ще однією темою обговорення Лекорню й Резнікова стала проблема ремонту пошкодженої на полі бою західної військової техніки.

"Обслуговування того, що вже було передано Україні, є не менш важливим, ніж нове обладнання", – сказав міністр оборони Францїі й додав, що Париж розглядає можливість надання Києву більшої кількості зенітно-ракетних комплексів.

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Візит Лекорню до Києва відбувається незабаром після того, як президент Франції Еммануель Макрон підтвердив відправку нового французького озброєння в Україну та анонсував нові поставки на 2023 рік. Відомо, що заплановані поставки містять і самохідні артилерійські установки Caesar, але Макрон не назвав їхньої кількості.

Наприкінці листопада в Україну прибула четверта реактивна система залпового вогню LRU з Франції.