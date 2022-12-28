Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міністр оборони Франції в Києві обговорив плани військової допомоги Україні на 2023 рік

"Європейська правда"Середа, 28 грудня 2022, 21:01

У середу міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню здійснив перший візит до Києва, де зустрівся з українським візаві Олексієм Резніковим і президентом Володимиром Зеленським для обговорення військових потреб України.

Про це Лекорню розповів на спільній пресконференції з Резніковим, передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За його словами, президенти України та Франції раніше домовились внести пропозиції на січень 2023 року, щоб "переглянути спільний порядок денний" щодо французької військової підтримки. Із українським колегою Лекорню обговорив "тактичну і стратегічну ситуацію" на полі бою в Україні та "потреби української армії на найближчі тижні".

Крім того, глава французького Міноборони нагадав про створений Парижем інноваційний фонд у розмірі 200 мільйонів євро, який дозволяє Україні закуповувати обладнання безпосередньо у французьких виробників відповідно до пріоритетів Києва в протистоянні російській армії.

Ще однією темою обговорення Лекорню й Резнікова стала проблема ремонту пошкодженої на полі бою західної військової техніки.

"Обслуговування того, що вже було передано Україні, є не менш важливим, ніж нове обладнання", – сказав міністр оборони Францїі й додав, що Париж розглядає можливість надання Києву більшої кількості зенітно-ракетних комплексів.

Візит Лекорню до Києва відбувається незабаром після того, як президент Франції Еммануель Макрон підтвердив відправку нового французького озброєння в Україну та анонсував нові поставки на 2023 рік. Відомо, що заплановані поставки містять і самохідні артилерійські установки Caesar, але Макрон не назвав їхньої кількості.

ВІДЕО ДНЯ

Наприкінці листопада в Україну прибула четверта реактивна система залпового вогню LRU з Франції.

Теми: ФранціяУкраїнавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

МЗС Білорусі висловило протест послу України через падіння ракети С-300

Генерал Ходжес: Ракети ATACMS – саме те, що зараз потрібно Україні

Єрмак оцінив роботу свого радника Арестовича: Поважаю

фото Атака російських ракет на Київщину: пошкоджений 21 будинок, лікарня і авто

інфографіка 54% українців хочуть повної заборони УПЦ МП – КМІС

Міністр економіки Німеччини: Росія прямує до поразки в Україні

Усі новини...
Франція
Адвокати радили Жеваго не їздити у Францію, але переміг "ритуал" – джерела
Глава Міноборони Франції прибув до Києва
Франція передає Польщі два супутники спостереження
Останні новини
18:40
В окупованому Біловодську лікуються 100 поранених "вагнерівців" – Генштаб
18:22
відеоУ Карпатах знайшли тіло ще одного чоловіка, який намагався втекти з України
18:22
Domino's Pizza розглядає можливий вихід з ринку РФ
18:07
відео"Бахмутський трикутник, де зникає техніка РФ": ССО показали знищення танка
18:00
Расистський скандал через смарт-годинник: Apple загрожує судовий позов
17:59
МЗС Білорусі висловило протест послу України через падіння ракети С-300
17:53
Майже 80% українців підтримують вступ України в ЄС - опитування
17:41
Генерал Ходжес: Ракети ATACMS – саме те, що зараз потрібно Україні
17:35
Казахстан хоче експортувати свою нафту через нафтопровід "Дружба"
17:29
WP дізнався, як планувався контрнаступ на Харківщині й Херсонщині
Усі новини...