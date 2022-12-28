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Министр обороны Франции в Киеве обсудил планы военной помощи Украине на 2023 год

"Европейская правда"Среда, 28 декабря 2022, 20:01

В среду министр обороны Франции Себастьен Лекорню совершил первый визит в Киев, где встретился с украинским визави Алексеем Резниковым и президентом Владимиром Зеленским для обсуждения военных потребностей Украины.

Об этом Лекорню рассказал на совместной пресс-конференции с Резниковым, передает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По его словам, президенты Украины и Франции ранее договорились внести предложения на январь 2023 года, чтобы "пересмотреть общую повестку дня" по французской военной поддержке. С украинским коллегой Лекорню обсудил "тактическую и стратегическую ситуацию" на поле боя в Украине и "потребности украинской армии на ближайшие недели".

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Кроме того, глава французского Минобороны напомнил о созданном Парижем инновационном фонде в размере 200 миллионов евро, который позволяет Украине закупать оборудование непосредственно у французских производителей в соответствии с приоритетами Киева в противостоянии российской армии.

Еще одной темой обсуждения Лекорню и Резникова стала проблема ремонта поврежденной на поле боя западной военной техники.

"Обслуживание того, что уже было передано Украине, является не менее важным, чем новое оборудование", - сказал министр обороны Франции и добавил, что Париж рассматривает возможность предоставления Киеву большего количества зенитно-ракетных комплексов.

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Визит Лекорню в Киев происходит незадолго после того, как президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил отправку нового французского вооружения в Украину и анонсировал новые поставки на 2023 год. Известно, что запланированные поставки включают и самоходные артиллерийские установки Caesar, но Макрон не назвал их количество.

В конце ноября в Украину прибыла четвертая реактивная система залпового огня LRU из Франции.

Темы: ФранцияУкраинавойна
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