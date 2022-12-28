NASA просить SpaceX врятувати астронавтів з пошкодженого корабля "Союз"

Американське космічне агентство звернулось до компанії SpaceX Ілона Маска з проханням про допомогу. США хоче врятувати одного американського і двох російських астронавтів, які застрягли у пошкодженому російському кораблі "Союз" на Міжнародній космічній станції.

Джерело: Reuters

Деталі: 14 грудня у російського космічного корабля "Союз" через пошкодження обшивки стався витік охолоджуючої рідини. На борту апарату в цей час перебувало троє астронавтів – один американець і двоє росіян – які ще у вересні прибули на МКС для виконання 6-місячної місії.

Наразі вони перебувають у пошкодженій капсулі "Союзу", пристикованій до МКС. Люк на станцію астронавти тримають відкритим, щоб у них на кораблі не підвищувалась температура. Керівник російських пілотованих космічних програм Сергій Крикальов заявив журналістам, що температура в капсулі швидко зросте, якщо люк на станцію закрити.

Зараз до МКС також пристикований інший корабель - Crew Dragon компанії SpaceX. На ньому до станції прилетіли ще четверо астронавтів. Прохання NASA полягає в тому, чи не зможе цей апарат доставити команду "Союзу" на Землю. Але проблема в тому, що на кораблі лише чотири місця.

Раніше Роскосмос заявляв, що він також роздумує, як рятувати трьох астронавтів. Планувалось послати за ними ще один "Союз". При цьому ухвалення остаточного рішення відклали до січня.