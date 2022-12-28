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NASA просить SpaceX врятувати астронавтів з пошкодженого корабля "Союз"

Євген КізіловСереда, 28 грудня 2022, 22:01
Корабель "Союз", фото: spacecentre.co.uk

Американське космічне агентство звернулось до компанії SpaceX Ілона Маска з проханням про допомогу. США хоче врятувати одного американського і двох російських астронавтів, які застрягли у пошкодженому російському кораблі "Союз" на Міжнародній космічній станції.

Джерело: Reuters

Деталі: 14 грудня у російського космічного корабля "Союз" через пошкодження обшивки стався витік охолоджуючої рідини. На борту апарату в цей час перебувало троє астронавтів – один американець і двоє росіян – які ще у вересні прибули на МКС для виконання 6-місячної місії.

Наразі вони перебувають у пошкодженій капсулі "Союзу", пристикованій до МКС. Люк на станцію астронавти тримають відкритим, щоб у них на кораблі не підвищувалась температура. Керівник російських пілотованих космічних програм Сергій Крикальов заявив журналістам, що температура в капсулі швидко зросте, якщо люк на станцію закрити.

Зараз до МКС також пристикований інший корабель - Crew Dragon компанії SpaceX. На ньому до станції прилетіли ще четверо астронавтів. Прохання NASA полягає в тому, чи не зможе цей апарат доставити команду "Союзу" на Землю. Але проблема в тому, що на кораблі лише чотири місця.

Раніше Роскосмос заявляв, що він також роздумує, як рятувати трьох астронавтів. Планувалось послати за ними ще один "Союз". При цьому ухвалення остаточного рішення відклали до січня.

Теми: космосРосіяСША
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