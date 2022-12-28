NASA просит SpaceX спасти астронавтов из поврежденного корабля "Союз"

Американское космическое агентство обратилось к компании SpaceX Илона Маска с просьбой о помощи. США хочет спасти одного американского и двух российских астронавтов, которые застряли в поврежденном российском корабле "Союз" на Международной космической станции.

Источник: Reuters

Детали: 14 декабря у российского космического корабля "Союз" из-за повреждения обшивки произошла утечка охлаждающей жидкости. На борту аппарата в это время находились трое астронавтов - один американец и двое россиян - которые еще в сентябре прибыли на МКС для выполнения 6-месячной миссии.

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Сейчас они находятся в поврежденной капсуле "Союза", пристыкованной к МКС. Люк на станцию астронавты держат открытым, чтобы у них на корабле не повышалась температура. Руководитель российских пилотируемых космических программ Сергей Крикалев заявил журналистам, что температура в капсуле быстро возрастет, если люк на станцию закрыть.

Сейчас к МКС также пристыкован другой корабль - Crew Dragon компании SpaceX. На нем к станции прилетели еще четверо астронавтов. Просьба NASA заключается в том, сможет ли этот аппарат доставить команду "Союза" на Землю. Но проблема в том, что на корабле всего четыре места.

Ранее Роскосмос заявлял, что он также размышляет, как спасти трех астронавтов. Планировалось послать за ними еще один "Союз". При этом принятие окончательного решения отложили до января.