Зеленський закликав українців підтримувати одне одного

Президент Володимир Зеленський присвятив своє чергове відеозвернення до українців темі людяності і взаємодопомоги.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова: "Хоч би що відбувалося і було у вас на душі, підтримуйте одне одного. Обов'язково.

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Будь ласка, знаходьте час, щоб сказати теплі слова тим, хто поруч із вами. Навіть якщо це не близькі вам люди – просто іншим українцям.

Будь ласка, знаходьте можливість і момент, щоб подякувати за роботу, похвалити за те чи інше зусилля, за турботу.

І якщо людина у такій складній ситуації, в такий складний час залишається наодинці і з якоїсь причини не має рідних, будь ласка, запитуйте, чи треба допомогти. Або просто допомагайте, навіть не запитуючи.

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Якщо ви знаєте, що людина чекає сина чи доньку з війни, будь ласка, приділяйте увагу: вітайтеся, послухайте, допомагайте.

Частіше обіймайте рідних. Частіше говоріть друзям, як ви їх цінуєте. Частіше підтримуйте колег. Частіше дякуйте батькам. Частіше радійте дітям.

Не забувайте телефонувати, коли рідні чекають, щоб навіть просто почути, як ви. Не забувайте писати повідомлення друзям і знайомим хоча б іноді – не варто зараз втрачати зв'язок.

І, будь ласка, не забувайте дякувати, коли вам допомогли. Будь ласка, старайтеся підтримати тих, хто воює за нашу державу.

Наша з вами увага до інших, коли її може не вистачати від когось із рідних – із різних причин, – наші з вами слова, які можуть зігріти тих, хто поруч, коли події надто холодні, і наша з вами турбота одне про одного, коли обставини випробовують, – все це теж наш спільний захист.

Ми не втратили нашої людяності, хоч і пережили страшні місяці. І не втратимо її, хоч попереду теж непростий рік. Ми дійдемо до перемоги. І маємо зробити це справді разом.

Дбайте про Україну, цінуйте одне одного і робіть усе, щоб допомогти нашим воїнам!"