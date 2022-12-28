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Зеленский призвал украинцев поддерживать друг друга

"Украинская правда"Среда, 28 декабря 2022, 21:39
Зеленский призвал украинцев поддерживать друг друга
владимир зеленский, фото оп

Президент Владимир Зеленский посвятил свое очередное видеообращение к украинцам теме человечности и взаимопомощи.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Что бы ни происходило и ни было у вас на душе, поддерживайте друг друга. Обязательно.

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Пожалуйста, находите время, чтобы сказать теплые слова тем, кто рядом с вами. Даже если это не близкие вам люди - просто другим украинцам.

Пожалуйста, находите возможность и момент, чтобы поблагодарить за работу, похвалить за то или иное усилие, за заботу.

И если человек в такой сложной ситуации, в такое сложное время остается один и по какой-то причине не имеет родных, пожалуйста, спрашивайте, надо ли помочь. Или просто помогайте, даже не спрашивая.

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Если вы знаете, что человек ждет сына или дочь с войны, пожалуйста, уделяйте внимание: здоровайтесь, послушайте, помогайте.

Чаще обнимайте родных. Чаще говорите друзьям, как вы их цените. Чаще поддерживайте коллег. Чаще благодарите родителей. Чаще радуйтесь детям.

Не забывайте звонить, когда родные ждут, чтобы даже просто услышать, как вы. Не забывайте писать сообщения друзьям и знакомым хотя бы иногда - не стоит сейчас терять связь.

И, пожалуйста, не забывайте благодарить, когда вам помогли. Пожалуйста, старайтесь поддержать тех, кто воюет за наше государство.

Наше с вами внимание к другим, когда его может не хватать от кого-то из родных - по разным причинам, - наши с вами слова, которые могут согреть тех, кто рядом, когда события слишком холодные, и наша с вами забота друг о друге, когда обстоятельства испытывают, - все это тоже наша общая защита.

Мы не потеряли нашей человечности, хотя и пережили страшные месяцы. И не потеряем ее, хотя впереди тоже непростой год. Мы дойдем до победы. И должны сделать это действительно вместе.

Заботьтесь об Украине, цените друг друга и делайте все, чтобы помочь нашим воинам!"

Темы: Зеленский
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