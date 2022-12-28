В Одесі знесли пам'ятники Катерині ІІ і Суворову
Середа, 28 грудня 2022, 23:43
У середу ввечері в центрі Одеси почали демонтувати пам'ятник імператриці Катерині ІІ, а також повідомляють про знесення пам'ятника Суворову.
Джерело: "Думська", Офіс президента
Деталі: На опублікованому відео можна побачити, як при світлі ліхтарів робочі збивають елементи пам'ятника ломом.
Повідомляється, що від самого ранку робітники розбирали дерев'яний саркофаг, що приховував Катерину II, а тепер приступили до демонтажу.
Заступник голови Офісу президента також виклав фото демонтажу з підписом "Почали".
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Пізніше з'явились кадри, як фігуру одного з "засновників Одеси" вже зняли з монумента і кладуть на вантажівку.
Оновлено о 00:20. Як повідомляє видання "Думська", також демонтують пам'ятник Суворову на селищі Котовського.
Передісторія:
- У вересні пам’ятник двічі обливали червоною фарбою, а раніше на постаменті з’явився напис "Катерина = Путін" теж червоною фарбою.
- У листопаді на голову пам’ятника російській імператриці одягли червоний ковпак, а в руку вклали мотузку з петлею для повішення.
- Рішення про демонтаж пам'ятника Засновникам Одеси, частиною якого також є статуя російської імператриці Катерини ІІ, Одеська міськрада ухвалила 30 листопада.
- Там були змушені це зробити після того, як петиція із закликом знести пам’ятник Катерині II набрала понад 25 тисяч підписів і президент Володимир Зеленський передав відповідне звернення до Одеської міськради.