В Одесі знесли пам'ятники Катерині ІІ і Суворову

У середу ввечері в центрі Одеси почали демонтувати пам'ятник імператриці Катерині ІІ, а також повідомляють про знесення пам'ятника Суворову.

Джерело: "Думська", Офіс президента

Деталі: На опублікованому відео можна побачити, як при світлі ліхтарів робочі збивають елементи пам'ятника ломом.

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Повідомляється, що від самого ранку робітники розбирали дерев'яний саркофаг, що приховував Катерину II, а тепер приступили до демонтажу.

Заступник голови Офісу президента також виклав фото демонтажу з підписом "Почали".

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Пізніше з'явились кадри, як фігуру одного з "засновників Одеси" вже зняли з монумента і кладуть на вантажівку.

Оновлено о 00:20. Як повідомляє видання "Думська", також демонтують пам'ятник Суворову на селищі Котовського.

Передісторія: