В Одессе снесли памятники Екатерине II и Суворову

В среду вечером в центре Одессы начали демонтировать памятник императрице Екатерине ІІ, а также сообщают о сносе памятника Суворову.

Источник: "Думська", Офис президента

Детали: На опубликованном видео можно увидеть, как при свете фонарей рабочие сбивают элементы памятника ломом.

Сообщается, что с самого утра рабочие разбирали деревянный саркофаг, скрывающий Екатерину II, а теперь приступили к демонтажу.

Замглавы Офиса президента также выложил фото демонтажа с подписью "Начали".

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Позже появились кадры, как фигуру одного из "основателей Одессы" уже сняли с монумента и кладут на грузовик.

Обновлено в 00:20. Как сообщает издание "Думская", также демонтируют памятник Суворову на поселке Котовского.

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