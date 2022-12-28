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В Одессе снесли памятники Екатерине II и Суворову

Евгений Кизилов, Ольга ГлущенкоСреда, 28 декабря 2022, 23:43
ФОТО: "СУСПІЛЬНЕ ОДЕСА"

В среду вечером в центре Одессы начали демонтировать памятник императрице Екатерине ІІ, а также сообщают о сносе памятника Суворову.

Источник: "Думська", Офис президента

Детали: На опубликованном видео можно увидеть, как при свете фонарей рабочие сбивают элементы памятника ломом.

Сообщается, что с самого утра рабочие разбирали деревянный саркофаг, скрывающий Екатерину II, а теперь приступили к демонтажу.

Замглавы Офиса президента также выложил фото демонтажа с подписью "Начали".

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Позже появились кадры, как фигуру одного из "основателей Одессы" уже сняли с монумента и кладут на грузовик.

Обновлено в 00:20. Как сообщает издание "Думская", также демонтируют памятник Суворову на поселке Котовского.

Предыстория:

  • В сентябре памятник дважды обливали красной краской, а ранее на постаменте появилась надпись "Екатерина = Путин" тоже красной краской.
  • В ноябре на голову памятника российской императрице надели красный колпак, а в руку вложили веревку с петлей для повешения.
  • Решение о демонтаже памятника Основателям Одессы, частью которого также является статуя российской императрицы Екатерины II, Одесский горсовет принял 30 ноября.
  • Там были вынуждены это сделать после того, как петиция с призывом снести памятник Екатерине II набрала более 25 тысяч подписей и президент Владимир Зеленский передал соответствующее обращение в Одесский горсовет.

Темы: Одессакультура
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