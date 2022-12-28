Росіяни завдали 70 ударів Сумщині: били з мінометів, САУ, скинули вибухівку з квадрокоптера
Середа, 28 грудня 2022, 23:38
28 грудня російські війська завдали 70 ударів по п’яти прикордонних громадах Сумської області.
Джерело: голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький
Деталі: Миропільська громада зазнала мінометного обстрілу з території Росії. 13 мін розірвалися на прикордонні.
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По Зноб-Новгородській громаді противник ударив тричі. 14 прильотів із мінометів та автоматні черги застосували росіяни.
На прикордонні Середино-Будської громади розірвалися 10 ворожих снарядів із САУ.
На Краснопільську громаду росіяни скинули вибухівку з квадрокоптера.
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Білопільську громаду ворог обстріляв із мінометів (18 прильотів) та артилерії (15 прильотів).
"У всіх випадках без людських жертв", – зазначив Живицький.