Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни завдали 70 ударів Сумщині: били з мінометів, САУ, скинули вибухівку з квадрокоптера

Ольга Глущенко Четвер, 29 грудня 2022, 00:38
руйнування на Сумщині після обстрілів росіян, ілюстративне фото ОВА

28 грудня російські війська завдали 70 ударів по п’яти прикордонних громадах Сумської області.

Джерело: голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький

Деталі: Миропільська громада зазнала мінометного обстрілу з території Росії. 13 мін розірвалися на прикордонні.

По Зноб-Новгородській громаді противник ударив тричі. 14 прильотів із мінометів та автоматні черги застосували росіяни.

На прикордонні Середино-Будської громади розірвалися 10 ворожих снарядів із САУ.

На Краснопільську громаду росіяни скинули вибухівку з квадрокоптера.

Білопільську громаду ворог обстріляв із мінометів (18 прильотів) та артилерії (15 прильотів).

ВІДЕО ДНЯ

"У всіх випадках без людських жертв", – зазначив Живицький.

Теми: Сумська областьобстрілвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Помер зірка футболу Пеле

Іран не передає Росії ракети через потенційні наслідки – розвідка

оновленоЖеваго у Франції відправили під екстрадиційний арешт

МЗС Білорусі висловило протест послу України через падіння ракети С-300

Генерал Ходжес: Ракети ATACMS – саме те, що зараз потрібно Україні

Єрмак оцінив роботу свого радника Арестовича: Поважаю

Усі новини...
Сумська область
Ворожі ракети атакують Суми – одну збили
Росіяни завдали 23 удари по прикордонню Сумщини
ОК "Північ": На Сумщині за пів години – 16 вибухів
Останні новини
21:55
Санду: Молдова повинна вступити в ЄС до кінця десятиліття
21:54
Економічні новини 29 грудня: масована атака на енергетику, Казахстан і нафтопровод "Дружба"
21:47
До Землі летить останній у 2022 році астероїд: чи несе він загрозу
21:27
500 найзаможніших людей світу цьогоріч втратили $1,4 трильйона – Bloomberg
21:18
У США і Британії вважають, що війна в Україні викликала "революцію" в розсекреченні розвідданих
21:17
Пригожину дали звання "Корупціонер року"
21:08
Помер зірка футболу Пеле
20:54
Європейські ціни на газ впали до рівня, який був до російського вторгнення в Україну
20:31
Саакашвілі припустив, що б робив зараз в Україні: Був би поруч з Зеленським
20:15
В енергомережі є значні пошкодження, проте відновлення триває за планом – Укренерго
Усі новини...