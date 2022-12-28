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Росіяни завдали 70 ударів Сумщині: били з мінометів, САУ, скинули вибухівку з квадрокоптера

Ольга Глущенко Середа, 28 грудня 2022, 23:38
Росіяни завдали 70 ударів Сумщині: били з мінометів, САУ, скинули вибухівку з квадрокоптера
руйнування на Сумщині після обстрілів росіян, ілюстративне фото ОВА

28 грудня російські війська завдали 70 ударів по п’яти прикордонних громадах Сумської області.

Джерело: голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький

Деталі: Миропільська громада зазнала мінометного обстрілу з території Росії. 13 мін розірвалися на прикордонні.

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По Зноб-Новгородській громаді противник ударив тричі. 14 прильотів із мінометів та автоматні черги застосували росіяни.

На прикордонні Середино-Будської громади розірвалися 10 ворожих снарядів із САУ.

На Краснопільську громаду росіяни скинули вибухівку з квадрокоптера.

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Білопільську громаду ворог обстріляв із мінометів (18 прильотів) та артилерії (15 прильотів).

"У всіх випадках без людських жертв", – зазначив Живицький.

Теми: Сумська областьобстрілвійна
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