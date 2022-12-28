Россияне нанесли 70 ударов по Сумщине: били из минометов, САУ, сбросили взрывчатку с квадрокоптера
Среда, 28 декабря 2022, 23:38
28 декабря российские войска нанесли 70 ударов по пяти приграничным общинам Сумской области.
Источник: глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий
Детали: Миропольская громада подверглась минометному обстрелу с территории России. 13 мин разорвались на границе.
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По Зноб-Новгородской громаде противник ударил трижды. 14 прилетов из минометов и автоматные очереди применили россияне.
На границе Середино-Будской громады разорвались 10 вражеских снарядов из САУ.
На Краснопольскую громаду россияне сбросили взрывчатку с квадрокоптера.
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Белопольскую громаду враг обстрелял из минометов (18 прилетов) и артиллерии (15 прилетов).
"Во всех случаях без человеческих жертв", - отметил Живицкий.