Россияне нанесли 70 ударов по Сумщине: били из минометов, САУ, сбросили взрывчатку с квадрокоптера

разрушения в Сумской области после обстрелов россиян, иллюстративное фото ОВА

28 декабря российские войска нанесли 70 ударов по пяти приграничным общинам Сумской области.

Источник: глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий

Детали: Миропольская громада подверглась минометному обстрелу с территории России. 13 мин разорвались на границе.

Реклама:

По Зноб-Новгородской громаде противник ударил трижды. 14 прилетов из минометов и автоматные очереди применили россияне.

На границе Середино-Будской громады разорвались 10 вражеских снарядов из САУ.

На Краснопольскую громаду россияне сбросили взрывчатку с квадрокоптера.

ВИДЕО ДНЯ

Белопольскую громаду враг обстрелял из минометов (18 прилетов) и артиллерии (15 прилетов).

"Во всех случаях без человеческих жертв", - отметил Живицкий.