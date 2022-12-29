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Россияне нанесли 70 ударов по Сумщине: били из минометов, САУ, сбросили взрывчатку с квадрокоптера

Ольга ГлущенкоЧетверг, 29 декабря 2022, 00:38
разрушения в Сумской области после обстрелов россиян, иллюстративное фото ОВА

28 декабря российские войска нанесли 70 ударов по пяти приграничным общинам Сумской области.

Источник: глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий

Детали: Миропольская громада подверглась минометному обстрелу с территории России. 13 мин разорвались на границе.

По Зноб-Новгородской громаде противник ударил трижды. 14 прилетов из минометов и автоматные очереди применили россияне.

На границе Середино-Будской громады разорвались 10 вражеских снарядов из САУ.

На Краснопольскую громаду россияне сбросили взрывчатку с квадрокоптера.

Белопольскую громаду враг обстрелял из минометов (18 прилетов) и артиллерии (15 прилетов).

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"Во всех случаях без человеческих жертв", - отметил Живицкий.

Темы: Сумская областьобстрелвойна
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