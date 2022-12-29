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Україна планує розробити бойові БПЛА, щоб збивати російські дрони – Федоров

Ольга Глущенко Четвер, 29 грудня 2022, 00:24
Україна планує розробити бойові БПЛА, щоб збивати російські дрони – Федоров
Михайло Федоров. Фото з Facebook

Україна закупила близько 1400 безпілотників, в основному для розвідки, і планує розробити бойові моделі дронів для атак безпілотників, які використовує Росія.

Джерело: віцепрем’єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Assosiated Press

Пряма мова: "Наступний етап, коли ми більш-менш забезпечені розвідувальними безпілотниками, – це ударні безпілотники. Це як вибухові дрони, так і дрони, які літають на відстань від трьох до 10 кілометрів і вражають цілі".

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"Мова йде про безпілотники, БПЛА, які ми розробляємо в Україні. І це буде наступний крок у розвитку технологій".

Деталі: Федоров додав, що Україна закупила безпілотники типу "Fly Eye" – невеликий безпілотний літальний апарат, який використовують для розвідки та спостереження за полем бою.

Він спрогнозував "більше місій з ударними безпілотниками" у майбутньому, але не додав деталей.

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Видання нагадує, що російські військові заявили, що в результаті падіння уламків дрона на аеродромі в Енгельсі загинули троє військовослужбовців, але жоден літак не був пошкоджений.

І додає, що там базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-160 з боєголовками, які були задіяні в завданні ударів по Україні.

Теми: Федороввійнаавіа
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