Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина планирует разработать боевые БПЛА, чтобы сбивать российские дроны – Федоров

Ольга ГлущенкоЧетверг, 29 декабря 2022, 00:24
Украина планирует разработать боевые БПЛА, чтобы сбивать российские дроны – Федоров
Михаил Федоров. Фото с Facebook

Украина закупила около 1400 беспилотников, в основном для разведки, и планирует разработать боевые модели дронов для атак беспилотников, которые использует Россия.

Источник: вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Assosiated Press

Прямая речь: "Следующий этап, когда мы более-менее обеспечены разведывательными беспилотниками, – это ударные беспилотники. Это как взрывные дроны, так и дроны, которые летают на расстояние от трех до 10 километров и поражают цели".

Реклама:

"Речь идет о беспилотниках, БПЛА, которые мы разрабатываем в Украине. И это будет следующий шаг в развитии технологий".

Детали: Федоров добавил, что Украина закупила беспилотники типа "Fly Eye" - небольшой беспилотный летательный аппарат, который используют для разведки и наблюдения за полем боя.

Он спрогнозировал "больше миссий с ударными беспилотниками" в будущем, но не добавил деталей.

ВИДЕО ДНЯ

Издание напоминает, что российские военные заявили, что в результате падения обломков дрона на аэродроме в Энгельсе погибли трое военнослужащих, но ни один самолет не был поврежден.

И добавляет, что там базируются стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 с боеголовками, которые были задействованы в нанесении ударов по Украине.

Темы: Федороввойнаавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Федоров
В Украине начали сбор четверти миллиарда на 10 тысяч дронов-камикадзе. Уже собрали 35 млн грн
Федоров показал 1700 дронов, которые подкрепят наступление
Дрон уничтожил спутниковую систему связи россиян: в Минцифры показали видео
Последние новости
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
Все новости...
Реклама: