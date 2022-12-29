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Украина планирует разработать боевые БПЛА, чтобы сбивать российские дроны – Федоров

Ольга ГлущенкоЧетверг, 29 декабря 2022, 01:24
Михаил Федоров. Фото с Facebook

Украина закупила около 1400 беспилотников, в основном для разведки, и планирует разработать боевые модели дронов для атак беспилотников, которые использует Россия.

Источник: вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Assosiated Press

Прямая речь: "Следующий этап, когда мы более-менее обеспечены разведывательными беспилотниками, – это ударные беспилотники. Это как взрывные дроны, так и дроны, которые летают на расстояние от трех до 10 километров и поражают цели".

"Речь идет о беспилотниках, БПЛА, которые мы разрабатываем в Украине. И это будет следующий шаг в развитии технологий".

Детали: Федоров добавил, что Украина закупила беспилотники типа "Fly Eye" - небольшой беспилотный летательный аппарат, который используют для разведки и наблюдения за полем боя.

Он спрогнозировал "больше миссий с ударными беспилотниками" в будущем, но не добавил деталей.

Издание напоминает, что российские военные заявили, что в результате падения обломков дрона на аэродроме в Энгельсе погибли трое военнослужащих, но ни один самолет не был поврежден.

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И добавляет, что там базируются стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 с боеголовками, которые были задействованы в нанесении ударов по Украине.

Темы: Федороввойнаавиа
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