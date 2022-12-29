Росіяни обстріляли вночі села біля Запоріжжя – міськрада
Четвер, 29 грудня 2022, 02:02
Вночі 29 грудня росіяни атакували два села біля Запоріжжя.
Джерело: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв
Пряма мова: "Ворожих обстрілів зазнали два села біля Запоріжжя.
Повна інформація щодо ушкоджень та постраждалих уточнюється".
Деталі: У Запорізькій області о 00:59 була оголошена повітряна тривога. Вона тривала до 01:41.
Крім Запорізької області, повітряна тривога була оголошена в Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій, Миколаївській та Житомирській областях.