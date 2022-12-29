Россияне ночью обстреляли села возле Запорожья – горсовет
Четверг, 29 декабря 2022, 02:02
Ночью 29 декабря россияне атаковали два села возле Запорожья.
Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев
Прямая речь: "Вражеским обстрелам подверглись два села возле Запорожья.
Полная информация о повреждениях и пострадавших уточняется".
Детали: В Запорожской области в 00:59 была объявлена воздушная тревога. Она продолжалась до 01:41.
Кроме Запорожской области, воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Николаевской и Житомирской областях.