Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне ночью обстреляли села возле Запорожья – горсовет

Ольга ГлущенкоЧетверг, 29 декабря 2022, 02:02
иллюстративное фото обстрелов на Запорожье

Ночью 29 декабря россияне атаковали два села возле Запорожья.

Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев

Прямая речь: "Вражеским обстрелам подверглись два села возле Запорожья.

Полная информация о повреждениях и пострадавших уточняется".

Детали: В Запорожской области в 00:59 была объявлена воздушная тревога. Она продолжалась до 01:41.

Кроме Запорожской области, воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Николаевской и Житомирской областях.

Темы: Запорожьеобстрелвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Ермак хочет второй срок Зеленского

Умер звезда футбола Пеле

Иран не передает России ракеты из-за потенциальных последствий – разведка

обновленоЖеваго во Франции отправили под экстрадиционный арест

МИД Беларуси выразил протест послу Украины из-за падения ракеты С-300

Генерал Ходжес: Ракеты ATACMS – именно то, что сейчас нужно Украине

Все новости...
Запорожье
Россияне ночью ударили по пригороду Запорожья, есть разрушения
Оккупанты удерживают в плену 232 жителей Запорожской области – ОВА
В результате ночного обстрела в пригороде Запорожья повреждены жилые дома – ОВА
Последние новости
23:23
В Британии клиника разослала подтверждение о раке вместо поздравления с Рождеством
23:15
Зеленский: ракетными ударами Россия только глубже загоняет себя в тупик
22:59
Ермак хочет второй срок Зеленского
22:30
Собирали для победы и защитников: Притула назвал сумму, которую дети принесли в фонд за полгода
22:10
В столице правоохранители спасли женщину в шаге от самоубийства
21:55
Санду: Молдова должна вступить в ЕС до конца десятилетия
21:54
Экономические новости 29 декабря: массированная атака на энергетику, Казахстан и нефтепровод "Дружба"
21:47
К Земле летит последний в 2022 году астероид: несет ли он угрозу
21:27
500 самых богатых людей мира в этом году потеряли $1,4 триллиона - Bloomberg
21:18
В США и Британии считают, что война в Украине вызвала "революцию" в рассекречивании разведданных
Все новости...