Россияне ночью обстреляли села возле Запорожья – горсовет

Ночью 29 декабря россияне атаковали два села возле Запорожья.

Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев

Прямая речь: "Вражеским обстрелам подверглись два села возле Запорожья.

Полная информация о повреждениях и пострадавших уточняется".

Детали: В Запорожской области в 00:59 была объявлена воздушная тревога. Она продолжалась до 01:41.

Кроме Запорожской области, воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Николаевской и Житомирской областях.