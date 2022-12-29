Через війну в Україні Варшава відмовилася від гучних новорічних святкувань

Міська влада Варшави вирішила відмовитися від новорічних свят, пояснюючи це війною в Україні та фінансовими міркуваннями.

Джерело: прес-секретар мерії Варшави Моніка Бойт, цитує Tvn24.pl

Пряма мова: "В Україні, по той бік нашого східного кордону, йде жорстока, кривава, звіряча війна, де щодня гинуть люди, мирні жителі.

Реклама:

Тому це не та атмосфера, яка сприяє організовувати особливо радісні імпрези".

"…У нас енергетична криза, тому ми скорочуємо свої витрати, в першу чергу на розваги".

Деталі: Крім того, влада Варшави закликала не використовувати під час новорічних свят петарди і феєрверки, зважаючи на те, що це може негативно вплинути і викликати асоціації з війною в переселенців з України, особливо у дітей.