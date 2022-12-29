Через війну в Україні Варшава відмовилася від гучних новорічних святкувань

Міська влада Варшави вирішила відмовитися від новорічних свят, пояснюючи це війною в Україні та фінансовими міркуваннями.

Джерело: прес-секретар мерії Варшави Моніка Бойт, цитує Tvn24.pl

Пряма мова: "В Україні, по той бік нашого східного кордону, йде жорстока, кривава, звіряча війна, де щодня гинуть люди, мирні жителі.

Тому це не та атмосфера, яка сприяє організовувати особливо радісні імпрези".

"…У нас енергетична криза, тому ми скорочуємо свої витрати, в першу чергу на розваги".

Деталі: Крім того, влада Варшави закликала не використовувати під час новорічних свят петарди і феєрверки, зважаючи на те, що це може негативно вплинути і викликати асоціації з війною в переселенців з України, особливо у дітей.