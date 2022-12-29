Из-за войны в Украине Варшава отказалась от громких новогодних празднований

Городские власти Варшавы решили отказаться от новогодних праздников, объясняя это войной в Украине и финансовыми соображениями.

Источник: пресс-секретарь мэрии Варшавы Моника Бойт, цитирует Tvn24.pl

Прямая речь: "В Украине, по ту сторону нашей восточной границы, идет жестокая, кровавая, зверская война, где ежедневно гибнут люди, мирные жители.

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Поэтому это не та атмосфера, которая способствует организовывать особо радостные импрезы".

"...У нас энергетический кризис, поэтому мы сокращаем свои расходы, в первую очередь на развлечения".

Детали: Кроме того, власти Варшавы призвали не использовать во время новогодних праздников петарды и фейерверки, учитывая то, что это может негативно повлиять и вызвать ассоциации с войной у переселенцев из Украины, особенно у детей.