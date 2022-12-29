Из-за войны в Украине Варшава отказалась от громких новогодних празднований

Городские власти Варшавы решили отказаться от новогодних праздников, объясняя это войной в Украине и финансовыми соображениями.

Источник: пресс-секретарь мэрии Варшавы Моника Бойт, цитирует Tvn24.pl

Прямая речь: "В Украине, по ту сторону нашей восточной границы, идет жестокая, кровавая, зверская война, где ежедневно гибнут люди, мирные жители.

Поэтому это не та атмосфера, которая способствует организовывать особо радостные импрезы".

"...У нас энергетический кризис, поэтому мы сокращаем свои расходы, в первую очередь на развлечения".

Детали: Кроме того, власти Варшавы призвали не использовать во время новогодних праздников петарды и фейерверки, учитывая то, что это может негативно повлиять и вызвать ассоциации с войной у переселенцев из Украины, особенно у детей.