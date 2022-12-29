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Ситуація на фронті зайшла у глухий кут – Буданов

Ольга Глущенко Четвер, 29 грудня 2022, 06:03
Ситуація на фронті зайшла у глухий кут – Буданов
Кирило Буданов. Фото gur.gov.ua

Бойові дії в Україні наразі зайшли в глухий кут, оскільки ні Україна, ні Росія не можуть досягти значних успіхів.

Джерело: керівник української військової розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю BBC

Пряма мова: "Ситуація просто зависла. Вона не рухається".

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"Ми не можемо перемогти їх на всіх напрямках комплексно. Так само, як і вони нас".

"Ми дуже чекаємо на нові поставки озброєнь і на прибуття більш досконалого озброєння".

Деталі: Після того, як українські війська звільнили Херсон в листопаді, більшість найзапекліших боїв тривали навколо Бахмута на Донеччині.

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В інших місцях російські війська, схоже, займають оборону, в той час як зима сповільнила темпи наземних операцій ЗСУ по всій лінії фронту протяжністю 1000 км.

Буданов сказав, що Росія "зараз повністю зайшла в глухий кут", зазнаючи дуже значних втрат, і він вважає, що Кремль вирішив оголосити чергову мобілізацію. Але, додав він, українським силам все ще не вистачає ресурсів, щоб просуватися вперед на багатьох напрямках.

Буданов, при цьому, заперечив імовірність наступу з боку Білорусі.

"На сьогоднішній день я не бачу жодних ознак підготовки до вторгнення в Київ або північні райони з боку Білорусі", – сказав очільник української розвідки.

Нещодавно, за його словами, потяг, завантажений російськими солдатами, зупинився в місці, близькому до білорусько-українського кордону, і повернувся через кілька годин з усіма на борту.

Теми: розвідкавійна
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