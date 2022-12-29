Ситуация на фронте зашла в тупик – Буданов

Боевые действия в Украине сейчас зашли в тупик, поскольку ни Украина, ни Россия не могут достичь значительных успехов.

Источник: руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью BBC

Прямая речь: "Ситуация просто зависла. Она не движется".

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"Мы не можем победить их на всех направлениях комплексно. Так же, как и они нас".

"Мы очень ждем новых поставок вооружений и прибытия более совершенного вооружения".

Детали: После того, как украинские войска освободили Херсон в ноябре, большинство самых ожесточенных боев продолжались вокруг Бахмута в Донецкой области.

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В других местах российские войска, похоже, занимают оборону, в то время как зима замедлила темпы наземных операций ВСУ по всей линии фронта протяженностью 1000 км.

Буданов сказал, что Россия "сейчас полностью зашла в тупик", неся очень значительные потери, и он считает, что Кремль решил объявить очередную мобилизацию. Но, добавил он, украинским силам все еще не хватает ресурсов, чтобы продвигаться вперед на многих направлениях.

Буданов, при этом, отрицает вероятность наступления со стороны Беларуси.

"На сегодняшний день я не вижу никаких признаков подготовки к вторжению в Киев или северные районы со стороны Беларуси", - сказал глава украинской разведки.

Недавно, по его словам, поезд, загруженный российскими солдатами, остановился в месте, близком к белорусско-украинской границе, и вернулся через несколько часов со всеми на борту.