Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ситуация на фронте зашла в тупик – Буданов

Ольга ГлущенкоЧетверг, 29 декабря 2022, 06:03
Ситуация на фронте зашла в тупик – Буданов
Кирилл Буданов. Фото gur.gov.ua

Боевые действия в Украине сейчас зашли в тупик, поскольку ни Украина, ни Россия не могут достичь значительных успехов.

Источник: руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью BBC

Прямая речь: "Ситуация просто зависла. Она не движется".

Реклама:

"Мы не можем победить их на всех направлениях комплексно. Так же, как и они нас".

"Мы очень ждем новых поставок вооружений и прибытия более совершенного вооружения".

Детали: После того, как украинские войска освободили Херсон в ноябре, большинство самых ожесточенных боев продолжались вокруг Бахмута в Донецкой области.

ВИДЕО ДНЯ

В других местах российские войска, похоже, занимают оборону, в то время как зима замедлила темпы наземных операций ВСУ по всей линии фронта протяженностью 1000 км.

Буданов сказал, что Россия "сейчас полностью зашла в тупик", неся очень значительные потери, и он считает, что Кремль решил объявить очередную мобилизацию. Но, добавил он, украинским силам все еще не хватает ресурсов, чтобы продвигаться вперед на многих направлениях.

Буданов, при этом, отрицает вероятность наступления со стороны Беларуси.

"На сегодняшний день я не вижу никаких признаков подготовки к вторжению в Киев или северные районы со стороны Беларуси", - сказал глава украинской разведки.

Недавно, по его словам, поезд, загруженный российскими солдатами, остановился в месте, близком к белорусско-украинской границе, и вернулся через несколько часов со всеми на борту.

Темы: разведкавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
разведка
Кремль подготовил новую информатаку: Украина "сдает" Купянск и другое – ГУР
Разведка "поздравила" оккупантов с праздниками: в окно коллаборанта залетел дрон-камикадзе
Россия начала собирать "Шахеды" на своей территории и нарастила производство ракет − ГУР
Последние новости
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
Все новости...
Реклама: