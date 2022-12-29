Ворог тричі за ніч накривав Дніпропетровщину вогнем з важкої артилерії

Росіяни атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе та важкою артилерією.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко

Пряма мова: Наші захисники неба збили усі баражуючі боєприпаси, які ворог скерував на Дніпропетровщину. А це були п’ять "Шахедів".

Нікопольщину російські окупаційні війська тричі накрили вогнем з важкої артилерії. Смертоносні снаряди прилетіли у сам Нікополь та Марганецьку громаду".

Деталі: Внаслідок обстрілів побита багатоповерхівка, кілька приватних будинків і кілька ліній електропередач.