Ворог тричі за ніч накривав Дніпропетровщину вогнем з важкої артилерії
Четвер, 29 грудня 2022, 06:32
Росіяни атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе та важкою артилерією.
Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко
Пряма мова: Наші захисники неба збили усі баражуючі боєприпаси, які ворог скерував на Дніпропетровщину. А це були п’ять "Шахедів".
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Нікопольщину російські окупаційні війська тричі накрили вогнем з важкої артилерії. Смертоносні снаряди прилетіли у сам Нікополь та Марганецьку громаду".
Деталі: Внаслідок обстрілів побита багатоповерхівка, кілька приватних будинків і кілька ліній електропередач.
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