Враг трижды за ночь накрывал Днепропетровскую область огнем из тяжелой артиллерии
Четверг, 29 декабря 2022, 06:32
Россияне атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией.
Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко
Прямая речь: Наши защитники неба сбили все барражирующие боеприпасы, которые враг направил на Днепропетровщину. А это были пять "Шахедов".
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Никопольщину российские оккупационные войска трижды накрыли огнем из тяжелой артиллерии. Смертоносные снаряды прилетели в сам Никополь и Марганецкую громаду".
Детали: В результате обстрелов побита многоэтажка, несколько частных домов и несколько линий электропередач.
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