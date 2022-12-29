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Враг трижды за ночь накрывал Днепропетровскую область огнем из тяжелой артиллерии

Ольга ГлущенкоЧетверг, 29 декабря 2022, 07:32
последствия обстрелов, фото с тг Резниченко

Россияне атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

Прямая речь: Наши защитники неба сбили все барражирующие боеприпасы, которые враг направил на Днепропетровщину. А это были пять "Шахедов".

Никопольщину российские оккупационные войска трижды накрыли огнем из тяжелой артиллерии. Смертоносные снаряды прилетели в сам Никополь и Марганецкую громаду".

Детали: В результате обстрелов побита многоэтажка, несколько частных домов и несколько линий электропередач.

Темы: Донецкая областьобстрелвойна
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