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CША схвалили продаж Тайваню зброї на 180 млн доларів

"Європейська правда"Четвер, 29 грудня 2022, 06:50

Адміністрація президента США схвалила потенційний продаж Тайваню озброєння вартістю 180 млн доларів.

Як повідомляє CNN, про це у середу оголосив Держдеп США, пише "Європейська правда". 

Адміністрація повідомила Конгрес про те, що дає згоду на можливий подальший продаж Тайваню різного озброєння, зокрема систем для замінування, Офісу економічного та культурного представництва Тайваню, який де-факто виконує функції посольства. 

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У комюніке зазначили, що підтримка модернізації і підвищення обороноздатності армії Тайваню слугуватиме національним економічним та безпековим інтересам США. 

Нещодавно США заснували програму модернізації збройних сил Тайваню, щоб допомогти йому стримати Китай від можливої агресії. 

У вересні адміністрація Байдена затвердила продаж Тайваню зброї на 1,1 млрд доларів, що є найбільшим пакетом за час президентства Байдена. До пакета увійшли, серед іншого, близько сотні ракет повітря-повітря та близько 60 протикорабельних ракет. 

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Теми: СШАТайваньзброя
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