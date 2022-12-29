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США одобрили продажу Тайваню оружия на 180 млн долларов

"Европейская правда"Четверг, 29 декабря 2022, 07:50

Администрация президента США одобрила потенциальную продажу Тайваню вооружения стоимостью 180 млн долларов.

Как сообщает CNN, об этом в среду объявил Госдеп США, пишет "Европейская правда". 

Администрация сообщила Конгрессу о том, что дает согласие на возможную дальнейшую продажу Тайваню различного вооружения, в частности систем для заминирования, через Офис экономического и культурного представительства Тайваня, который де-факто выполняет функции посольства. 

В коммюнике отметили, что поддержка модернизации и повышения обороноспособности армии Тайваня будет служить национальным экономическим интересам и интересам безопасности США. 

Недавно США учредили программу модернизации вооруженных сил Тайваня, чтобы помочь ему сдержать Китай от возможной агрессии. 

В сентябре администрация Байдена утвердила продажу Тайваню оружия на 1,1 млрд долларов, что является крупнейшим пакетом за время каденции Байдена. В пакет вошли, среди прочего, около сотни ракет воздух-воздух и около 60 противокорабельных ракет. 

Темы: СШАТайваньоружие
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