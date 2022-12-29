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В Киеве прогремели две серии взрывов, работала ПВО, есть пострадавшие

"Украинская правда"Четверг, 29 декабря 2022, 08:44
В Киеве прогремели две серии взрывов, работала ПВО, есть пострадавшие
Фото: Кирилл Тимошенко

В Киеве утром 29 декабря во время воздушной тревоги раздались взрывы, сработали силы ПВО, обломками ракеты поврежден частный дом на Осокорках.

Источник: журналисты "Украинской правды", КГВА, городской глава Киева Виталий Кличко, "Суспільне" со ссылкой на ГСЧС в Киеве, 

Детали: Киевляне в разных районах столицы после 08:20 слышали один-два взрыва.

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Киевская городская военная администрация сообщила, что в столице работает ПВО.

Позже, после 9 утра, киевляне слышали еще серию взрывов в разных районах города.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о "нескольких взрывах в столице". Он предупредил, что в городе могут быть перебои со светом, призвал зарядить телефоны и сделать запас воды.

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Пресс-секретарь столичной ГСЧС Светлана Водолага сообщила "Суспільному", что в Киеве обломок ракеты попал в частный жилой дом на Осокорках. 

В 09:37 в КГГА сообщили, что обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе.

Также повреждено промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.

Начальник КГВА Сергей Попко в 09:55 сообщил предварительную информацию о двух пострадавших в Дарницком районе. Им оказана первая медицинская помощь. Данные уточняются.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал фото последствий падения обломков ракет Он также написал, что в результате утренней атаки врага "пострадали 3 человека, среди них 14-летняя девочка".

Темы: Киеввойна
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