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В Одесі чули вибухи, над містом сліди роботи ППО, уламки впали на будинок

Олександр ШумілінЧетвер, 29 грудня 2022, 10:00

У четвер вранці під час масштабної повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи.

Джерело: Суспільне Одеса, заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко

Деталі: Видання вказує, що в місті було чути вибухи і публікує фото слідів роботи ППО.

Пізніше видання повідомило, що у місті зникло світло і вода. Тимошенко повідомив, що уламки крилатої ракети потрапили у житловий будинок в селі Степове Одеської області. Наслідки уточнюються.

Що цьому передувало:

Вранці 29 грудня Росія вдалася до масштабного ракетного обстрілу України. 

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Теми: повітряна тривога
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