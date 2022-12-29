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В Одесі чули вибухи, над містом сліди роботи ППО, уламки впали на будинок

Олександр ШумілінЧетвер, 29 грудня 2022, 09:00
В Одесі чули вибухи, над містом сліди роботи ППО, уламки впали на будинок

У четвер вранці під час масштабної повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи.

Джерело: Суспільне Одеса, заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко

Деталі: Видання вказує, що в місті було чути вибухи і публікує фото слідів роботи ППО.

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Пізніше видання повідомило, що у місті зникло світло і вода. Тимошенко повідомив, що уламки крилатої ракети потрапили у житловий будинок в селі Степове Одеської області. Наслідки уточнюються.

Що цьому передувало:

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Вранці 29 грудня Росія вдалася до масштабного ракетного обстрілу України. 

Теми: повітряна тривога
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