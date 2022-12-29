В Одессе слышали взрывы, над городом следы работы ПВО, обломки упали на дом

В четверг утром во время масштабной воздушной тревоги в Одессе прозвучали взрывы.

Источник: Суспільне Одеса, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко

Детали: Издание указывает, что в городе были слышны взрывы и публикует фото следов работы ПВО.

Позже издание сообщило, что в городе пропал свет и вода. Тимошенко сообщил, что обломки крылатой ракеты попали в жилой дом в селе Степное Одесской области. Последствия уточняются.

Что этому предшествовало:

Утром 29 декабря Россия прибегла к масштабному ракетному обстрелу Украины.