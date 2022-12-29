В Одессе слышали взрывы, над городом следы работы ПВО, обломки упали на дом
Четверг, 29 декабря 2022, 10:00
В четверг утром во время масштабной воздушной тревоги в Одессе прозвучали взрывы.
Источник: Суспільне Одеса, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко
Детали: Издание указывает, что в городе были слышны взрывы и публикует фото следов работы ПВО.
Позже издание сообщило, что в городе пропал свет и вода. Тимошенко сообщил, что обломки крылатой ракеты попали в жилой дом в селе Степное Одесской области. Последствия уточняются.
Что этому предшествовало:
Утром 29 декабря Россия прибегла к масштабному ракетному обстрелу Украины.
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