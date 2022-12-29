Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Львівщині ППО збили 4 з 6 ракет, є влучання в електропідстанцію - ОВА

"Українська правда", Станіслав ПогоріловЧетвер, 29 грудня 2022, 09:24
Фото ілюстративне

У Львові вранці 29 грудня під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи, ППО збили 4 з 6 ракет.

Джерело: кореспонденти УП, очільник Львівської ОДА Максим Козицький

Деталі: У місті пролунало декілька вибухів. Козицький повідомив, що у місті спрацювало ППО.

Пізніше Козицький написав, що частину ракет, які запустив ворог, на Львівщині сили ППО збили. 

О 12:58 Козицький уточнив, що по Львівській області росіяни випустив 6 ракет, з них 4 сили ППО збили.

"Є два попадання в електропідстанцію. Без електроенергії 282 населені пункти, з них 76 частково. Найважче подати напругу для Львова та прилеглих населених пунктів: Оброшине, Зимна Вода, Дубляни, Брюховичі. Енергетики працюють над поверненням світла й води у кожну домівку", - зазначив він.

Теми: ЛьвівППО
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Сили ППО відбили ворожі безпілотники на Київщині, влучань нема – Кулеба

Росія заявляє, що в неї "не закінчаться ракети "Калібр", але не здатна захистити себе – ISW

відеоСили оборони вночі збили 10 ворожих ударних дронів у двох областях

Ворог ще раз може спробувати занурити Новий рік українців у темряву – Зеленський

Єрмак хоче другий термін Зеленського

Помер зірка футболу Пеле

Усі новини...
Львів
Львів на 90% залишився без світла через обстріли – Садовий
2-річна донька не відчуває ніг: у Львові лікарі рятують сім’ю, яка потрапила під обстріл у Бахмуті
У Львові знайшли склад крадених запчастин до МіГів
Останні новини
07:40
На Дніпропетровщині ППО відмінусувала 5 ворожих "Шахедів"
07:07
Нічна атака Києва дронами: у КМВА розповіли про наслідки
06:55
Сили оборони уразили 17 районів зосередження і 5 пунктів управління ворога – штаб
06:03
"Я не бачив сонячного променя вже сім місяців" – Саакашвілі
05:04
Сили ППО відбили ворожі безпілотники на Київщині, влучань нема – Кулеба
04:48
Росія заявляє, що в неї "не закінчаться ракети "Калібр", але не здатна захистити себе – ISW
03:38
США розглядають можливість передати Україні бойові машини Bradley – ЗМІ
02:41
Росіяни атакували Київщину дронами, працювала ППО
01:58
Байден підписав бюджет США на 2023 рік з "вирішальною допомогою для України"
01:30
відеоСили оборони вночі збили 10 ворожих ударних дронів у двох областях
Усі новини...