На Львівщині ППО збили 4 з 6 ракет, є влучання в електропідстанцію - ОВА

У Львові вранці 29 грудня під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи, ППО збили 4 з 6 ракет.

Джерело: кореспонденти УП, очільник Львівської ОДА Максим Козицький

Деталі: У місті пролунало декілька вибухів. Козицький повідомив, що у місті спрацювало ППО.

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Пізніше Козицький написав, що частину ракет, які запустив ворог, на Львівщині сили ППО збили.

О 12:58 Козицький уточнив, що по Львівській області росіяни випустив 6 ракет, з них 4 сили ППО збили.

"Є два попадання в електропідстанцію. Без електроенергії 282 населені пункти, з них 76 частково. Найважче подати напругу для Львова та прилеглих населених пунктів: Оброшине, Зимна Вода, Дубляни, Брюховичі. Енергетики працюють над поверненням світла й води у кожну домівку", - зазначив він.