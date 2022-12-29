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На Львовщине ПВО сбили 4 из 6 ракет, есть попадание в электроподстанцию - ОВА

"Украинская правда", Станислав ПогориловЧетверг, 29 декабря 2022, 09:24
Фото иллюстративное

Во Львове утром 29 декабря во время масштабной воздушной тревоги раздались взрывы, ПВО сбили 4 из 6 ракет.

Источник: корреспонденты УП, глава Львовской ОГА Максим Козицкий

Детали: В городе прозвучало несколько взрывов. Козицкий сообщил, что в городе сработало ПВО.

В 12:58 Козицкий уточнил, что по Львовской области россияне выпустил 6 ракет, из них 4 силы ПВО сбили.

"Есть два попадания в электроподстанцию. Без электроэнергии 282 населенных пункта, из них 76 частично. Труднее всего подать напряжение для Львова и близлежащих населенных пунктов: Оброшино, Зимняя Вода, Дубляны, Брюховичи. Энергетики работают над возвращением света и воды в каждый дом", - отметил он.

Темы: ЛьвовПВО
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