Британська розвідка: "бавовна" на далеких аеродромах РФ свідчить про труднощі з ППО

Британська розвідка вважає, що інциденти на російських аеродромах вглибині території РФ свідчать про труднощі у Росії з тим, аби закривати усі потреби наявними засобами протиповітряної оборони.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 29 грудня.

Розвідка нагадує, що вранці 26 грудня військовий аеродром в Енгельсі, один з тих, де базуються російські стратегічні бомбардувальники, вдруге за останні три тижні зазнав атаки, нібито безпілотниками.

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"Росія тривалий час з великою увагою ставилася до підтримання передових наземних систем ППО, та зараз стає все більш очевидно, що РФ непросто протидіяти повітряним загрозам в глибині російської території. Перший виклик для Росії, можливо - велетенська потреба у сучасних системах ППО середньої дальності, як Панцир-С1, які могли би зіграти основну роль у протидії безпілотникам. Окрім як для точкового захисту стратегічно важливих об’єктів, як Енгельс, ці системи зараз необхідні у великій кількості для прикриття польових штабів поруч з лінією фронту в Україні", - зазначає розвідка.

В огляді за попередню добу припускали. що для Росія на ближчий час може обрати пріоритетом утримання лінії фронту біля Кремінної - з огляду на значення району для логістики для її військ на Донбасі.