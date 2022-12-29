Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британская разведка: "хлопки" на дальних аэродромах РФ свидетельствует о трудностях с ПВО

"Европейская правда"Четверг, 29 декабря 2022, 09:34

Британская разведка считает, что инциденты на российских аэродромах в глубине территории РФ свидетельствуют о трудностях у России с тем, чтобы закрывать все важные объекты имеющимися средствами противовоздушной обороны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 29 декабря.

Разведка напоминает, что утром 26 декабря военный аэродром в Энгельсе, один из тех, где базируются российские стратегические бомбардировщики, второй раз за последние три недели подвергся атаке, якобы беспилотниками. 

"Россия долгое время с большим вниманием относилась к поддержанию передовых наземных систем ПВО, и сейчас становится все более очевидно, что РФ непросто противодействовать воздушным угрозам в глубине российской территории. Первый вызов для России, возможно - огромная потребность в современных системах ПВО средней дальности, как Панцирь-С1, которые могли бы сыграть основную роль в противодействии беспилотникам. Кроме как для точечной защиты стратегически важных объектов, как Энгельс, эти системы сейчас необходимы в большом количестве для прикрытия полевых штабов рядом с линией фронта в Украине", - отмечает разведка.

В обзоре за предыдущие сутки предполагали. что Россия на ближайшее время может выбрать приоритетом удержание линии фронта возле Кременной - учитывая значение района для логистики для ее войск на Донбассе.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: разведкаВеликобритания
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Силы ПВО отбили вражеские беспилотники на Киевщине, попаданий нет – Кулеба

Россия заявляет, что у нее "не закончатся ракеты "Калибр", но не способна защитить себя – ISW

видеоСилы обороны ночью сбили 10 вражеских ударных дронов в двух областях

Враг еще раз может попытаться погрузить Новый год украинцев в темноту – Зеленский

Ермак хочет второй срок Зеленского

Умер звезда футбола Пеле

Все новости...
разведка
Ситуация на фронте зашла в тупик – Буданов
"Идут люди, а танки позади": оккупант жалуется, что руководство не жалеет мобилизованных
Западная разведка помогла Германии разоблачить вероятного российского шпиона - СМИ
Последние новости
07:40
На Днепропетровщине ПВО отминусовала 5 вражеских "Шахедов"
07:07
Ночная атака Киева дронами: в КГВА рассказали о последствиях
06:55
Силы обороны поразили 17 районов сосредоточения и 5 пунктов управления врага – штаб
06:03
"Я не видел солнечного луча уже семь месяцев" – Саакашвили
05:04
Силы ПВО отбили вражеские беспилотники на Киевщине, попаданий нет – Кулеба
04:48
Россия заявляет, что у нее "не закончатся ракеты "Калибр", но не способна защитить себя – ISW
03:38
США рассматривают возможность передать Украине боевые машины Bradley – СМИ
02:41
Россияне атаковали Киевскую область дронами, работала ПВО
01:58
Байден подписал бюджет США на 2023 год с "решающей помощью для Украины"
01:30
видеоСилы обороны ночью сбили 10 вражеских ударных дронов в двух областях
Все новости...