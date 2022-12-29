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Британская разведка: "хлопки" на дальних аэродромах РФ свидетельствует о трудностях с ПВО

"Европейская правда"Четверг, 29 декабря 2022, 08:34

Британская разведка считает, что инциденты на российских аэродромах в глубине территории РФ свидетельствуют о трудностях у России с тем, чтобы закрывать все важные объекты имеющимися средствами противовоздушной обороны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 29 декабря.

Разведка напоминает, что утром 26 декабря военный аэродром в Энгельсе, один из тех, где базируются российские стратегические бомбардировщики, второй раз за последние три недели подвергся атаке, якобы беспилотниками. 

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"Россия долгое время с большим вниманием относилась к поддержанию передовых наземных систем ПВО, и сейчас становится все более очевидно, что РФ непросто противодействовать воздушным угрозам в глубине российской территории. Первый вызов для России, возможно - огромная потребность в современных системах ПВО средней дальности, как Панцирь-С1, которые могли бы сыграть основную роль в противодействии беспилотникам. Кроме как для точечной защиты стратегически важных объектов, как Энгельс, эти системы сейчас необходимы в большом количестве для прикрытия полевых штабов рядом с линией фронта в Украине", - отмечает разведка.

В обзоре за предыдущие сутки предполагали. что Россия на ближайшее время может выбрать приоритетом удержание линии фронта возле Кременной - учитывая значение района для логистики для ее войск на Донбассе.

Темы: разведкаВеликобритания
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