Росіяни знову запустили "Шахеди" по Україні – Кім
Четвер, 29 грудня 2022, 10:18
Росія знову запустила іранські дрони-камікадзе Shahed по Україні.
Джерело: очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім
Пряма мова: "З ракетами у мамкиних терористів якось не дуже клеїться - запустили з півночі ще мопеди. Ну ну".
Нагадаємо: 29 грудня російські окупаційні війська здійснюють масовану ракетну атаку по Україні. Повіомлялось про запуск близько 120 ракет. Цьому передувала нічна атака іранськими безпілотниками.
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