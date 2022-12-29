Росіяни знову запустили "Шахеди" по Україні – Кім

Росія знову запустила іранські дрони-камікадзе Shahed по Україні.

Джерело: очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім

Пряма мова: "З ракетами у мамкиних терористів якось не дуже клеїться - запустили з півночі ще мопеди. Ну ну".

Нагадаємо: 29 грудня російські окупаційні війська здійснюють масовану ракетну атаку по Україні. Повіомлялось про запуск близько 120 ракет. Цьому передувала нічна атака іранськими безпілотниками.