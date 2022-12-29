Россияне снова запустили "Шахеды" по Украине – Ким

Россия снова запустила иранские дроны-камикадзе Shahed по Украине.

Источник: глава Николаевской ОГА Виталий Ким

Прямая речь: "С ракетами у мамкиных террористов как то не сильно клеится - запустили с севера еще мопеды. Ну ну".

Напомним: 29 декабря российские оккупационные войска осуществляют массированную ракетную атаку по Украине. Сообщалось о запуске около 120 ракет. Этому предшествовала ночная атака иранскими беспилотниками.