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Над Одещиною збили 21 ракету, проте енергетичну інфраструктуру пошкоджено

Олена РощінаЧетвер, 29 грудня 2022, 09:22
Над Одещиною збили 21 ракету, проте енергетичну інфраструктуру пошкоджено
Максим Марченко, скриншот

Захисники України збили 21 ракету над Одеською областю за ранок четверга 29 грудня, але частина ракет пошкодила енергетичну інфраструктуру.

Джерело: голова Одеської ОВА (ОДА) Максим Марченко

Пряма мова Марченка: "Підрозділами протиповітряної оборони над областю була збита 21 ракета!

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Уламки однієї з ворожих ракет потрапили в житловий будинок, на щастя постраждалих немає. 

На жаль, внаслідок влучань є пошкодження енергетичної інфраструктури, тому по області відбуваються екстрені відключення електроенергії. Всі служби на місцях і працюють".

Теми: Одеська областьвійнаракетний ударенергетика
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