Над Одещиною збили 21 ракету, проте енергетичну інфраструктуру пошкоджено

Захисники України збили 21 ракету над Одеською областю за ранок четверга 29 грудня, але частина ракет пошкодила енергетичну інфраструктуру.

Джерело: голова Одеської ОВА (ОДА) Максим Марченко

Пряма мова Марченка: "Підрозділами протиповітряної оборони над областю була збита 21 ракета!

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Уламки однієї з ворожих ракет потрапили в житловий будинок, на щастя постраждалих немає.

На жаль, внаслідок влучань є пошкодження енергетичної інфраструктури, тому по області відбуваються екстрені відключення електроенергії. Всі служби на місцях і працюють".