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Над Одещиною збили 21 ракету, проте енергетичну інфраструктуру пошкоджено

Олена РощінаЧетвер, 29 грудня 2022, 10:22
Максим Марченко, скриншот

Захисники України збили 21 ракету над Одеською областю за ранок четверга 29 грудня, але частина ракет пошкодила енергетичну інфраструктуру.

Джерело: голова Одеської ОВА (ОДА) Максим Марченко

Пряма мова Марченка: "Підрозділами протиповітряної оборони над областю була збита 21 ракета!

Уламки однієї з ворожих ракет потрапили в житловий будинок, на щастя постраждалих немає. 

На жаль, внаслідок влучань є пошкодження енергетичної інфраструктури, тому по області відбуваються екстрені відключення електроенергії. Всі служби на місцях і працюють".

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Теми: Одеська областьвійнаракетний ударенергетика
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