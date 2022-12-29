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Над Одесской областью сбили 21 ракету, но энергетическая инфраструктура повреждена

Елена РощинаЧетверг, 29 декабря 2022, 10:22
Максим Марченко, скриншот

Защитники Украины сбили 21 ракету над Одесской областью за утро четверга 29 декабря, но часть ракет повредила энергетическую инфраструктуру.

Источник: глава Одесской ОГА (ОГА) Максим Марченко

Прямая речь Марченко: "Подразделениями противовоздушной обороны над областью была сбита 21 ракета!

Обломки одной из вражеских ракет попали в жилой дом, к счастью пострадавших нет. 

К сожалению, в результате попаданий есть повреждения энергетической инфраструктуры, поэтому по области происходят экстренные отключения электроэнергии. Все службы на местах и работают".

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Темы: Одесская областьвойнаракетный ударэнергетика
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