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Над Одесской областью сбили 21 ракету, но энергетическая инфраструктура повреждена

Елена РощинаЧетверг, 29 декабря 2022, 09:22
Над Одесской областью сбили 21 ракету, но энергетическая инфраструктура повреждена
Максим Марченко, скриншот

Защитники Украины сбили 21 ракету над Одесской областью за утро четверга 29 декабря, но часть ракет повредила энергетическую инфраструктуру.

Источник: глава Одесской ОГА (ОГА) Максим Марченко

Прямая речь Марченко: "Подразделениями противовоздушной обороны над областью была сбита 21 ракета!

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Обломки одной из вражеских ракет попали в жилой дом, к счастью пострадавших нет. 

К сожалению, в результате попаданий есть повреждения энергетической инфраструктуры, поэтому по области происходят экстренные отключения электроэнергии. Все службы на местах и работают".

Темы: Одесская областьвойнаракетный ударэнергетика
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