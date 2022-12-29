Над Одесской областью сбили 21 ракету, но энергетическая инфраструктура повреждена
Четверг, 29 декабря 2022, 09:22
Защитники Украины сбили 21 ракету над Одесской областью за утро четверга 29 декабря, но часть ракет повредила энергетическую инфраструктуру.
Источник: глава Одесской ОГА (ОГА) Максим Марченко
Прямая речь Марченко: "Подразделениями противовоздушной обороны над областью была сбита 21 ракета!
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Обломки одной из вражеских ракет попали в жилой дом, к счастью пострадавших нет.
К сожалению, в результате попаданий есть повреждения энергетической инфраструктуры, поэтому по области происходят экстренные отключения электроэнергии. Все службы на местах и работают".