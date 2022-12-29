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Біля Кремінної запеклі бої, росіяни стягують туди більше сили – Гайдай

Ірина БалачукЧетвер, 29 грудня 2022, 10:31
Сили оборони. Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Біля міста Кремінна відбуваються запеклі бої, росіяни стягують тули багато сил і засобів, намагаючись втримати місто, але деокупація цього населеного пункту може бути вже на початку 2023 року.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram та в ефірі 24 каналу  

Пряма мова Гайдая: "Там в нас дуже запеклі бої відбуваються. Та інформація, яку чомусь розповсюдили, що зайшли наші війська в Кремінну, – вона не відповідає дійсності. Біля Кремінної перебувають Сили оборони , але там точаться запеклі бої. Росіяни туди дійсно стягують і перекидають свої підрозділи. Зараз дуже багато "вагнерівців" туди перекинули".

Деталі: За словами Гайдая, російське військове командування добре розуміє, що Кремінна – це "достатньо стратегічний населений пункт" і втратити його "буде вкрай боляче".

Він висловив сподівання, що українські війська і надалі потрохи будуть просуватися уперед і що деокупувати Кремінну можуть уже на початку 2023 року.

А після цього, за словами голови ОВА, є "декілька варіантів наступу і просування Сил оборони".

Гайдай також відзначив, що ситуація довкола Білогорівки наразі без змін. Росіяни цілодобово намагаються наступати, але Сили оброни там "міцно тримають позиці, і ворог там успіху немає".

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Теми: Луганська областьвійна
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