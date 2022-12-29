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Возле Кременной ожесточенные бои, россияне стягивают туда больше сил – Гайдай

Ирина БалачукЧетверг, 29 декабря 2022, 09:31
Возле Кременной ожесточенные бои, россияне стягивают туда больше сил – Гайдай
Силы обороны. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Возле города Кременная продолжаются ожесточенные бои, россияне стягивают туда много сил и средств, пытаясь удержать город, но деоккупация этого населенного пункта может быть уже в начале 2023 года.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram и в эфире 24 канала 

Прямая речь Гайдая: "Там у нас очень ожесточенные бои происходят. Та информация, которую почему-то распространили, что зашли наши войска в Кременную, – она не соответствует действительности. Возле Кременной находятся Силы обороны, но там идут ожесточенные бои. Россияне туда действительно стягивают и перебрасывают свои подразделения. Сейчас очень много "вагнеровцев" туда перебросили".

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Детали: По словам Гайдая, российское военное командование хорошо понимает, что Кременная – это "достаточно стратегический населенный пункт" и потерять его "будет крайне больно".

Он выразил надежду, что украинские войска и в дальнейшем понемногу будут продвигаться вперед и что деоккупировать Кременную могут уже в начале 2023 года.

А после этого, по словам главы ОВА, есть "несколько вариантов наступления и продвижения Сил обороны".

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Гайдай также отметил, что ситуация вокруг Белогоровки пока без изменений. Россияне круглосуточно пытаются наступать, но Силы обороны там "крепко держат позиции, и враг там успеха не имеет".

Темы: Луганская областьвойна
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