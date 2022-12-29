ЗСУ за добу знищили майже 800 окупантів і 10 БПЛА
Четвер, 29 грудня 2022, 11:00
Росія у війні проти України вже втратила понад 104,5 тисячі солдатів, понад 2 тисячі артилерійських систем та понад 1700 БПЛА.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 104 560 (+790) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 018 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 047 (+10) од,
- артилерійських систем – 2 004 (+5) од,
- РСЗВ – 423 (+5) од,
- засобів ППО ‒ 212 (+0) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів – 268 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1717 (+10) од,
- крилатих ракет ‒ 653 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 675 (+15) од,
- спеціальної техніки ‒ 179 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.
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