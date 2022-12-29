ЗСУ за добу знищили майже 800 окупантів і 10 БПЛА

Росія у війні проти України вже втратила понад 104,5 тисячі солдатів, понад 2 тисячі артилерійських систем та понад 1700 БПЛА.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.12 орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько 104 560 (+790) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 018 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 047 (+10) од,

артилерійських систем – 2 004 (+5) од,

РСЗВ – 423 (+5) од,

засобів ППО ‒ 212 (+0) од,

літаків – 283 (+0) од,

гелікоптерів – 268 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1717 (+10) од,

крилатих ракет ‒ 653 (+0),

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 675 (+15) од,

спеціальної техніки ‒ 179 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.