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ЗСУ за добу знищили майже 800 окупантів і 10 БПЛА

Ірина БалачукЧетвер, 29 грудня 2022, 11:00
Українські захисники. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у війні проти України вже втратила понад 104,5 тисячі солдатів, понад 2 тисячі артилерійських систем та понад 1700 БПЛА.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 104 560 (+790) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 018 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 047 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2 004 (+5) од,
  • РСЗВ – 423 (+5) од,
  • засобів ППО ‒ 212 (+0) од,
  • літаків – 283 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 268 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1717 (+10) од,
  • крилатих ракет ‒ 653 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 675 (+15) од,
  • спеціальної техніки ‒ 179 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.  

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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