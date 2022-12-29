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ВСУ за сутки уничтожили почти 800 оккупантов и 10 БПЛА

Ирина БалачукЧетверг, 29 декабря 2022, 10:00
ВСУ за сутки уничтожили почти 800 оккупантов и 10 БПЛА
Украинские защитники. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия в войне против Украины уже потеряла более 104,5 тысячи солдат, более 2 тысяч артиллерийских систем и более 1700 БПЛА.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.12 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 104 560 (+790) человек ликвидировано,
  • танков – 3 018 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 047 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 2 004 (+5) ед,
  • РСЗО – 423 (+5) ед,
  • средств ПВО – 212 (+0) ед,
  • самолетов – 283 (+0) ед,
  • вертолетов – 268 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 717 (+10) ед,
  • крылатых ракет – 653 (+0),
  • кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 675 (+15) ед,
  • специальной техники – 179 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях. 

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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