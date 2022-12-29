В Івано-Франківській області ракета влетіла в будинок і не вибухнула – ОП
Четвер, 29 грудня 2022, 11:12
В одному з сіл Івано-Франківської області під час масованого обстрілу Росією 29 грудня ракета влетіла в будинок і не розірвалася.
Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко
Пряма мова Тимошенка: "Ранок, село у Івано-Франківській області, майже за тисячу кілометрів від Росії. Прилітає ракета прямісінько в будинок, чудом не вибухає. Цинізму росіян немає меж".
Деталі: Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук поки не повідомила про це. Вона лише закликала прикарпатців не піддаватися паніці й пообіцяла надати інформацію згодом.
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