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В Івано-Франківській області ракета влетіла в будинок і не вибухнула – ОП

Олена РощінаЧетвер, 29 грудня 2022, 10:12
В Івано-Франківській області ракета влетіла в будинок і не вибухнула – ОП
Ракета в Прикарпатті, що не вибухнула, фото з Офісу президента

В одному з сіл Івано-Франківської області під час масованого обстрілу Росією 29 грудня ракета влетіла в будинок і не розірвалася.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко

Пряма мова Тимошенка: "Ранок, село у Івано-Франківській області, майже за тисячу кілометрів від Росії. Прилітає ракета прямісінько в будинок, чудом не вибухає. Цинізму росіян немає меж".

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Деталі: Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук поки не повідомила про це. Вона лише закликала прикарпатців не піддаватися паніці й пообіцяла надати інформацію згодом.

Теми: Івано-Франківська областьракетний удар
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