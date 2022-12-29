В Ивано-Франковской области ракета влетела в дом и не взорвалась – ОП

Ракета в Прикарпатье, которая не взорвалась, фото из Офиса президента

В одном из сел Ивано-Франковской области во время массированного обстрела Россией 29 декабря ракета влетела в дом и не разорвалась.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко

Прямая речь Тимошенко: "Утро, село в Ивано-Франковской области, почти в тысяче километров от России. Прилетает ракета прямо в дом, чудом не взрывается. Цинизму россиян нет предела".

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Детали: Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук пока не сообщила об этом. Она лишь призвала прикарпатцев не поддаваться панике и пообещала предоставить информацию позже.