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СБУ на світанку навідалась до УПЦ МП на Хмельниччині

Валентина РоманенкоЧетвер, 29 грудня 2022, 10:28
СБУ на світанку навідалась до УПЦ МП на Хмельниччині
фото СБУ

Служба безпеки України проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП у Хмельницькій області.

Джерело: управління СБУ Хмельниччини

Деталі: Вказано, що співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні заходи на семи об’єктах УПЦ МП у Хмельницькій області.

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Зокрема йдеться про :

- Єпархіальне управління Шепетівської  єпархії УПЦ та Свято-Михайлівський  кафедральний собор (м. Шепетівка);

- Різдво-Богородичний чоловічий монастир (с.Городище Шепетівського р-ну);

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- Жіночий монастир святої праведної Анни (м. Славута);

- Храм Свято-Різдво-Богородичної парафії (м. Славута);

- Храм Святих мученець Віри, Надії, Любові і Софії  (м.Шепетівка);

- Собор ікони Божої Матері "Неопалима Купина" (м.Нетішин);

- Свято-Воскресенський храм (смт. Віньківці).

Заходи традиційно проводяться спільно з Національною поліцією у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:

- оглядають  вказані території та приміщення з метою виявлення заборонених до обігу предметів;

- здійснюють перевірку осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

Теми: СБУХмельниччина
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