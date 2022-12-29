Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ на світанку навідалась до УПЦ МП на Хмельниччині

Валентина РоманенкоЧетвер, 29 грудня 2022, 11:28
фото СБУ

Служба безпеки України проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП у Хмельницькій області.

Джерело: управління СБУ Хмельниччини

Деталі: Вказано, що співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні заходи на семи об’єктах УПЦ МП у Хмельницькій області.

 

Зокрема йдеться про :

- Єпархіальне управління Шепетівської  єпархії УПЦ та Свято-Михайлівський  кафедральний собор (м. Шепетівка);

- Різдво-Богородичний чоловічий монастир (с.Городище Шепетівського р-ну);

- Жіночий монастир святої праведної Анни (м. Славута);

ВІДЕО ДНЯ

- Храм Свято-Різдво-Богородичної парафії (м. Славута);

- Храм Святих мученець Віри, Надії, Любові і Софії  (м.Шепетівка);

- Собор ікони Божої Матері "Неопалима Купина" (м.Нетішин);

- Свято-Воскресенський храм (смт. Віньківці).

Заходи традиційно проводяться спільно з Національною поліцією у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:

- оглядають  вказані території та приміщення з метою виявлення заборонених до обігу предметів;

- здійснюють перевірку осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

Теми: СБУХмельниччина
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

За ніч Повітряні сили збили загалом 16 "Шахедів" над Україною

Сили ППО відбили ворожі безпілотники на Київщині, влучань нема – Кулеба

Росія заявляє, що в неї "не закінчаться ракети "Калібр", але не здатна захистити себе – ISW

відеоСили оборони вночі збили 10 ворожих ударних дронів у двох областях

Ворог ще раз може спробувати занурити Новий рік українців у темряву – Зеленський

Єрмак хоче другий термін Зеленського

Усі новини...
СБУ
Особистий інформатор терориста Стрєлкова проведе 10 років у в’язниці - СБУ
На Харківщині затримали колаборантів: допомагали перекидати воєнні ешелони РФ в Україну
Ексголову СБУ Якименка окупанти поставили на чолі "спецслужби" на Херсонщині
Останні новини
09:37
Окупанти більше 80 разів вдарили по Херсону та області: пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури
09:34
Арешт Жеваго: бізнесмен та екснардеп вийшов із ради директорів Ferrexpo
09:34
Михайло Саакашвілі: Я прокидаюся з Україною, засинаю з Україною та загалом існую Україною
09:14
Столтенберг назвав постачання зброї Україні найкоротшим шляхом до миру
09:06
За ніч Повітряні сили збили загалом 16 "Шахедів" над Україною
08:50
7 дронів-камікадзе йшли на Київ вночі, усі збили – Кличко
08:41
Байден підписав бюджет з $45 млрд для України, перебуваючи на відпочинку
08:28
Росія втратила ще 690 вояків, українці "вполювали" 58 ракет і 23 безпілотники
08:18
Росіяни кілька разів били по акваторії та портовій зоні в Очакові в четвер
07:57
Президент Естонії не бачить причин розмовляти з Путіним
Усі новини...