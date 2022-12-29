СБУ на світанку навідалась до УПЦ МП на Хмельниччині
Служба безпеки України проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП у Хмельницькій області.
Джерело: управління СБУ Хмельниччини
Деталі: Вказано, що співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні заходи на семи об’єктах УПЦ МП у Хмельницькій області.
Зокрема йдеться про :
- Єпархіальне управління Шепетівської єпархії УПЦ та Свято-Михайлівський кафедральний собор (м. Шепетівка);
- Різдво-Богородичний чоловічий монастир (с.Городище Шепетівського р-ну);
- Жіночий монастир святої праведної Анни (м. Славута);
- Храм Свято-Різдво-Богородичної парафії (м. Славута);
- Храм Святих мученець Віри, Надії, Любові і Софії (м.Шепетівка);
- Собор ікони Божої Матері "Неопалима Купина" (м.Нетішин);
- Свято-Воскресенський храм (смт. Віньківці).
Заходи традиційно проводяться спільно з Національною поліцією у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.
За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:
- оглядають вказані території та приміщення з метою виявлення заборонених до обігу предметів;
- здійснюють перевірку осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.
Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства.