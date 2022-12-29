СБУ на рассвете наведалась к УПЦ МП в Хмельницкой области
Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Хмельницкой области.
Источник: управление СБУ Хмельницкой области
Детали: Указано, что сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на семи объектах УПЦ МП в Хмельницкой области.
В частности речь идет о :
- Епархиальном управлении Шепетовской епархии УПЦ и Свято-Михайловском кафедральном соборе (г. Шепетовка);
- Рождество-Богородичном мужском монастыре (с.Городище Шепетовского р-на);
- Женском монастыре святой праведной Анны (г. Славута);
- Храме Свято-Рождество-Богородичного прихода (г. Славута);
- Храме Святых мучениц Веры, Надежды, Любви и Софии (г. Шепетовка);
- Соборе иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" (г.Нетешин);
- Свято-Воскресенском храме (пгт. Виньковцы).
Мероприятия традиционно проводятся совместно с Национальной полицией в рамках системной работы Службы безопасности Украины по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве.
При непосредственном участии представителей церкви правоохранители:
- осматривают указанные территории и помещения с целью выявления запрещенных к обороту предметов;
- осуществляют проверку лиц, которые возможно причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.
Все действия происходят в рамках действующего законодательства.