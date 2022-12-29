СБУ на рассвете наведалась к УПЦ МП в Хмельницкой области

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Хмельницкой области.

Источник: управление СБУ Хмельницкой области

Детали: Указано, что сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на семи объектах УПЦ МП в Хмельницкой области.

В частности речь идет о :

- Епархиальном управлении Шепетовской епархии УПЦ и Свято-Михайловском кафедральном соборе (г. Шепетовка);

- Рождество-Богородичном мужском монастыре (с.Городище Шепетовского р-на);

- Женском монастыре святой праведной Анны (г. Славута);

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- Храме Свято-Рождество-Богородичного прихода (г. Славута);

- Храме Святых мучениц Веры, Надежды, Любви и Софии (г. Шепетовка);

- Соборе иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" (г.Нетешин);

- Свято-Воскресенском храме (пгт. Виньковцы).

Мероприятия традиционно проводятся совместно с Национальной полицией в рамках системной работы Службы безопасности Украины по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители:

- осматривают указанные территории и помещения с целью выявления запрещенных к обороту предметов;

- осуществляют проверку лиц, которые возможно причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

Все действия происходят в рамках действующего законодательства.