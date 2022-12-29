Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ на рассвете наведалась к УПЦ МП в Хмельницкой области

Валентина РоманенкоЧетверг, 29 декабря 2022, 11:28
фото СБУ

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Хмельницкой области.

Источник: управление СБУ Хмельницкой области

Детали: Указано, что сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на семи объектах УПЦ МП в Хмельницкой области.

 

В частности речь идет о :

- Епархиальном управлении Шепетовской епархии УПЦ и Свято-Михайловском кафедральном соборе (г. Шепетовка);

- Рождество-Богородичном мужском монастыре (с.Городище Шепетовского р-на);

- Женском монастыре святой праведной Анны (г. Славута);

ВИДЕО ДНЯ

- Храме Свято-Рождество-Богородичного прихода (г. Славута);

- Храме Святых мучениц Веры, Надежды, Любви и Софии (г. Шепетовка);

- Соборе иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" (г.Нетешин);

- Свято-Воскресенском храме (пгт. Виньковцы).

Мероприятия традиционно проводятся совместно с Национальной полицией в рамках системной работы Службы безопасности Украины по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители:

- осматривают указанные территории и помещения с целью выявления запрещенных к обороту предметов;

- осуществляют проверку лиц, которые возможно причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

Все действия происходят в рамках действующего законодательства.

Темы: СБУХмельнитчина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

За ночь Воздушные силы сбили всего 16 "Шахедов" над Украиной

Силы ПВО отбили вражеские беспилотники на Киевщине, попаданий нет – Кулеба

Россия заявляет, что у нее "не закончатся ракеты "Калибр", но не способна защитить себя – ISW

видеоСилы обороны ночью сбили 10 вражеских ударных дронов в двух областях

Враг еще раз может попытаться погрузить Новый год украинцев в темноту – Зеленский

Ермак хочет второй срок Зеленского

Все новости...
СБУ
Личный информатор террориста Стрелкова проведет 10 лет в тюрьме - СБУ
На Харьковщине задержали коллаборационистов: помогали перебрасывать военные эшелоны РФ в Украину
Экс-главу СБУ Якименко оккупанты поставили во главе "спецслужбы" на Херсонщине
Последние новости
09:37
Оккупанты более 80 раз ударили по Херсону и области: поврежден объект критической инфраструктуры
09:34
Арест Жеваго: бизнесмен и экс-нардеп вышел из совета директоров Ferrexpo
09:34
Михаил Саакашвили: Я просыпаюсь с Украиной, засыпаю с Украиной и в целом существую Украиной
09:14
Столтенберг назвал поставки оружия Украине кратчайшим путем к миру
09:06
За ночь Воздушные силы сбили всего 16 "Шахедов" над Украиной
08:50
7 дронов-камикадзе шли на Киев ночью, все сбили – Кличко 
08:41
Байден подписал бюджет с $45 млрд для Украины, находясь на отдыхе
08:28
Россия потеряла еще 690 воинов, украинцы "поймали" 58 ракет и 23 беспилотника
08:18
Россияне несколько раз били по акватории и портовой зоне в Очакове в четверг
07:57
Президент Эстонии не видит причин разговаривать с Путиным
Все новости...