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СБУ на рассвете наведалась к УПЦ МП в Хмельницкой области

Валентина РоманенкоЧетверг, 29 декабря 2022, 10:28
СБУ на рассвете наведалась к УПЦ МП в Хмельницкой области
фото СБУ

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Хмельницкой области.

Источник: управление СБУ Хмельницкой области

Детали: Указано, что сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на семи объектах УПЦ МП в Хмельницкой области.

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В частности речь идет о :

- Епархиальном управлении Шепетовской епархии УПЦ и Свято-Михайловском кафедральном соборе (г. Шепетовка);

- Рождество-Богородичном мужском монастыре (с.Городище Шепетовского р-на);

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- Женском монастыре святой праведной Анны (г. Славута);

- Храме Свято-Рождество-Богородичного прихода (г. Славута);

- Храме Святых мучениц Веры, Надежды, Любви и Софии (г. Шепетовка);

- Соборе иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" (г.Нетешин);

- Свято-Воскресенском храме (пгт. Виньковцы).

Мероприятия традиционно проводятся совместно с Национальной полицией в рамках системной работы Службы безопасности Украины по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители:

- осматривают указанные территории и помещения с целью выявления запрещенных к обороту предметов;

- осуществляют проверку лиц, которые возможно причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

Все действия происходят в рамках действующего законодательства.

Темы: СБУХмельнитчина
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