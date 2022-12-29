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Через пошкодження від атаки складна ситуація на заході, Одещині й Київщині

Олена РощінаЧетвер, 29 грудня 2022, 10:55
Через пошкодження від атаки складна ситуація на заході, Одещині й Київщині
Герман Галущенко, фото з його Facebook

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок пошкодження об‘єктів генерації та електромереж 29 грудня складна ситуація з електрикою на заході України, у Київській та Одеській областях.

Джерело: Герман Галущенко у Facebook 

Пряма мова: "Сьогодні ворог здійснив чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Дякуємо ППО за відмінну роботу!

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На жаль, є певні пошкодження об‘єктів генерації та електромереж. Станом на 11:00 складна ситуація на заході країни, Одеському та Київському регіонах. Тож відбуватимуться аварійні відключення світла".

Деталі: Галущенко додав, що енергетики вже відновлюють енергопостачання.

Теми: ракетний ударенергетикавійна
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