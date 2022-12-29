Из-за повреждений от атаки сложная ситуация на западе, Одесчине и Киевщине

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в результате повреждения объектов генерации и электросетей 29 декабря сложная ситуация с электричеством на западе Украины, в Киевской и Одесской областях.

Источник: Герман Галущенко в Facebook

Прямая речь: "Сегодня враг совершил очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Спасибо ПВО за отличную работу!

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К сожалению, есть определенные повреждения объектов генерации и электросетей. По состоянию на 11:00 сложная ситуация на западе страны, в Одесском и Киевском регионах. Поэтому будут происходить аварийные отключения света".

Детали: Галущенко добавил, что энергетики уже восстанавливают энергоснабжение.